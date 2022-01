Tempo fica firme em grande parte do RS nesta quinta-feira

Uma massa de ar seco propicia o retorno do tempo mais firme para grande parte do Rio Grande do Sul ao longo desta quinta-feira (6). Na faixa Norte e em parte do Leste as nuvens ainda estarão presentes e não se afasta a possibilidade de alguns episódios de garoa, sobretudo, na primeira metade do dia. As informações são da Metsul Meteorologia.

O vento predomina do quadrante Sul e Sudeste mais ameno com rajadas fracas a moderadas da tarde em diante e favorece refresco ao ar livre. Durante a tarde, a temperatura subirá menos em relação aos últimos dias, com máxima prevista ao redor de 24ºC a 26ºC em muitas cidades. No Oeste esquenta mais com 30°C.

A umidade segue presente e propicia períodos de tempo mais fechado em que poderá ocorrer garoa em alguns bairros da Capital. O vento ingressa persistente nos quadrantes Sul e Leste e alivia a sensação de abafamento. Os próximos dias serão ensolarados e de grande amplitude térmica.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 30°C

Mínima: 13°C

Porto Alegre – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 26ºC

Mínima: 20ºC