Vacina da gripe está disponível para toda a população

Com 45 casos confirmados para Influenza A H3N2 em Porto Alegre, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) reforça a importância da vacinação. Disponível em 133 unidades de saúde da Capital, a vacina está sendo aplicada em pessoas acima de seis meses de idade sem a necessidade do intervalo de 14 dias entre as doses da vacina contra gripe e Covid-19.

Do total de casos, 13 apresentaram Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Na semana passada, a Diretoria de Vigilância em Saúde confirmou o primeiro óbito de um residente de Porto Alegre com diagnóstico de SRAG e Influenza A H3N2. Além do paciente, cinco receberam alta e sete encontram-se internados e em tratamento.

Embora as vacinas contra a gripe e Covid-19 possam ser aplicadas no mesmo dia, pessoas que contraíram o coronavírus devem aguardar 28 dias, desde o início dos sintomas, para receber o imunizante contra Influenza. Já pessoas que contraíram a gripe devem aguardar o quadro agudo passar para receber a vacina.