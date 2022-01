Dmae finaliza conserto na estação São José II e água começa a voltar na região

Técnicos do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) finalizaram por volta das 6h da manhã desta quarta-feira (5) a instalação de dois novos grupos motor-bomba na Estação de Bombeamento de Água Tratada (Ebat) São José II, no bairro São José. Com a finalização do conserto, os bombeamentos foram retomados e os reservatórios começaram a encher, após quase três dias sem água.