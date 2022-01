Leite anuncia R$ 99,4 milhões em investimentos na saúde

Nesta terça-feira, o governo do Estado anunciou a segunda etapa do programa Avançar na Saúde. Ao todo, serão aplicados R$ 99,4 milhões em três áreas prioritárias. Na primeira etapa do programa, o governo já havia anunciado investimentos de R$ 249,7 milhões. O anúncio de ontem engloba as seguintes áreas: "Rede Bem Cuidar RS", "Farmácia Cuidar " e "Hospitais".

Na "Rede Bem Cuidar RS" serão aplicados R$ 12,8 milhões. Deste total, cada um dos 428 municípios que aderiram à RBC/RS receberá R$ 30 mil. O recurso será utilizado para implementação da Rede nas Unidades Básicas de Saúde.

Já na "Farmácia Cuidar " o total aplicado será de R$ 20 milhões representando um aporte adicional de R$ 35 mil a R$ 100 mil por farmácia. O programa foi dividido em dois eixos: estrutura e cuidado. Enquanto a estruturação da farmácia de medicamentos especiais receberá 70% do valor, para qualificação do cuidado farmacêutico será destinado 30%. Ao todo, 446 municípios aderiram ao programa com 320.152 usuários beneficiados por mês.

A maior quantia da segunda etapa do programa Avançar na Saúde será destinada aos hospitais - R$ 66,6 milhões. Os valores serão destinados para execução de obras e aquisição de equipamentos para qualificação do atendimento Sistema Único de Saúde (SUS) em regiões estratégicas e ampliação da oferta de serviços.

Todas as macrorregiões gaúchas receberão aportes. Dos 39 hospitais que receberão o investimento, o Hospital Municipal de Novo Hamburgo (Novo Hamburgo), o Hospital São Vicente de Paulo (Passo Fundo) e o Hospital Bruno Born (Lajeado) contarão com as maiores quantias: R$ 9 milhões, R$ 6,3 milhões e R$ 4,6 milhões, respectivamente.