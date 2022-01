Dmae: Nova previsão de conclusão do conserto na estação São José II é até esta quarta

interrupção do fornecimento de água O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) de Porto Alegre divulgou, nesta terça-feira (4,) que a nova previsão de conclusão dos consertos na Estação de Bombeamento de Água Tratada (Ebat) São José II é até esta quarta-feira (5), ao meio-dia. Acomeçou após as fortes chuvas de domingo (2), que provocaram a falta de energia em vários pontos da cidade.

O funcionamento da estação foi restabelecido na noite de segunda-feira (3), quando o serviço foi religado. No entanto, o Dmae afirma que ocorreu um curto circuito e os dois grupos motor-bomba foram queimados.

Conforme informado no site da prefeitura, as equipes do Departamento trabalham com força total, inclusive no período noturno desta terça, para colocar em funcionamento ao menos um motor-bomba e retomar o abastecimento o mais rápido possível. Após concluído o serviço, a retomada do abastecimento ocorre de forma lenta e gradual ao longo do dia.

caminhões-pipa estão sendo enviados As localidades de Partenon, Coronel Aparício Borges, São José, São José Comunitária e Vila João Pessoa seguem sem água epara auxiliar a população desabastecida.

O Dmae informa que dois caminhões-pipa irão abastecer, a partir desta noite, o presídio. Os outros cinco caminhões ficarão no bairro São José, em pontos estratégicos a serem definidos pela subprefeitura da região Partenon e que serão divulgados ao longo desta quarta.