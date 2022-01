Frente fria pode ocasionar chuva em pontos isolados do RS nesta quarta-feira

Uma frente fria presente no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (5) gera muitas nuvens e mantém potencial para pancadas de chuva em diversas regiões. Mais uma vez, os volumes serão muito irregulares e poderá chover forte em pontos isolados. As informações são da Metsul Meteorologia.

No Sul e Oeste do Rio Grande do Sul, o ingresso de ar mais seco e frio dissipa as nuvens à tarde e o sol predomina com temperatura mais amena. Nas faixas Norte e Leste o tempo se mantém instável ao longo do dia com menor oscilação térmica. O vento ficará mais intenso e persistente entre a tarde e à noite com alívio a sensação de calor dos últimos dias.

O tempo seguirá instável com variação de nuvens e pancadas de chuva ao longo do dia em Porto Alegre. A chuva mais expressiva deverá ocorrer na primeira metade do dia. A partir de desta quinta-feira (6), a tendência é de o tempo firmar com amplas aberturas de sol e queda na temperatura com previsão de dias mais amenos.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 30°C

Mínima: 15°C

Porto Alegre – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 29ºC

Mínima: 23ºC