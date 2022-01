Padre Sérgio Mariucci assume reitoria da Unisinos

O padre Sérgio Eduardo Mariucci tomou posse, nesta terça-feira (4), da reitoria da Universidade do Vale dos Sinos (Unisinos). Ele conduzirá a universidade durante o quadriênio 2022-2025, após uma longa gestão de quatro mandatos do Pe. Marcelo Fernandes de Aquino, que comandava a instituição desde 2006. Sérgio terá a missão de concluir a transição que vem sendo construída nos últimos dois anos dentro da universidade, que envolve adequação dos currículos de graduação às novas exigências do mercado de trabalhos e maior foco em tecnologia e ciência.

A Unisinos busca se manter atualizada em tempos de rápidas mudanças de ordem econômica, tecnológica e social pelas quais o mundo passa nos últimos anos. “Neste momento de grandes mudanças na economia, nos processos de produção, na sociedade e a transformação digital, o principal desafio é continuar a atualização dos currículos de graduação e garantir aos jovens que nos procuram a empregabilidade”, afirmou padre Sérgio em entrevista ao Jornal do Comércio.

“A nossa pesquisa e a inflexão tecnológica é um horizonte ampla para esse aluno que encontra aqui oportunidade internacionais”, disse o novo reitor.

A transição nas diretrizes e modelo de redução da Unisinos já havia iniciado na gestão que pavimentou o caminho para sua sucessão. “É uma transição muito complexa, que atinge o modelo de negócio da universidade. A Unisinos será uma universidade mais ligada ao tema da inovação, que vai mais ao encontro da empresa, que não abre mão do diálogo com as humanidades e que começa a ver o impacto da revolução 5G”, explicou o agora antigo reitor, Pe. Marcelo.