Falta de água ainda atinge moradores de quatro bairros de Porto Alegre

provocando falta de energia em vários pontos da cidade abastecimento de água Mais de 24h após a chuva forte que atingiu Porto Alegre durante a tarde do domingo (2), osegue prejudicado ainda na manhã desta terça-feira (4).

A Estação de Bombeamento de Água Tratada – Ebat São Manoel (São Manoel, 1130, esquina av. Ipiranga, bairro Santana), que atende as zonas Leste e Nordeste, ainda está com os trabalhos afetados após as chuvas. A estação ficou sem energia elétrica e, quando a eletricidade retornou, uma tubulação interna rompeu abaixo do nível do solo, exigindo escavação e remoção do piso, além da drenagem demorada da caixa de sucção da estação.

Segundo o Dmae, a solda na tubulação abaixo do solo dentro da Ebat foi finalizada no fim da tarde da segunda-feira (3), e a maior parte dos bombeamentos já foram retomados e estão em normalização na manhã desta terça-feira (4). Apenas duas estações ainda seguem paradas, mas a recuperação do sistema de água é lenta.

O Dmae também informou que a Ebat São José II foi religada às 23h45 da noite de segunda, porém sofreu curto circuito, e necessitará de atendimento na manhã desta terça. Caminhões-pipa serão encaminhados para atender região. As localidades afetadas ainda são: Partenon, Cel Aparício Borges, São José, São José Comunitária e Vila João Pessoa.

A Ebat Carlos Gomes também segue parada, aguardando nível de reservação. A estação afeta partes dos bairros Bom Jesus, Petrópolis, Três Figueiras e Chácara das Pedras. Previsão de religar essa estação, de acordo com o Dmae, é por volta das 9h desta terça-feira.