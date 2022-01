Leonardo Lamachia assume a presidência da OAB/RS

Leonardo Lamachia tomou posse da presidência da OAB/RS nesta segunda-feira, em solenidade realizada na sede da instituição. Ele foi eleito para o cargo que ocupará no triênio 2022-2024 após obter 61,21% dos votos nas eleições que aconteceram no mês de novembro.

Além do presidente, toda a nova administração da Ordem do RS assinou o livro de posse e já está capacitada a exercer seu trabalho. Entre os empossados estão a vice-presidente Neusa Maria Rolim Bastos e o secretário-geral Gustavo Juchem, além do agora ex-presidente Ricardo Breier, que será um dos titulares no conselho federal.

Em seu pronunciamento, o novo presidente elogiou o trabalho realizado pela última gestão e projetou os três próximos anos como "desafiadores". Ele destacou que o diálogo com o poder Judiciário será mantido visando à construção de soluções e enfatizou que não será aceita redução no horário de atendimento de foros e tribunais do Estado.

"A OAB fará o possível e o impossível para defender e solucionar os problemas que a advocacia gaúcha enfrenta. Também é o momento de olharmos para o futuro. A advocacia será protagonista nesse cenário de crise econômica e de mudanças na sociedade brasileira. A OAB defenderá de forma incansável as prerrogativas que não são dos advogados, mas sim da cidadania", disse em seu discurso.

Lamachia tem 22 anos de exercício profissional e recentemente esteve à frente da Federação Brasileira de criadores de Animais de Raça (Febrac). Representando o grupo "OAB Mais", da situação, sua candidatura foi apoiada por oito ex-presidentes da Ordem, dentre eles seu irmão, Claudio Lamachia.