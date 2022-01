Defesa Civil de Porto Alegre alerta para chuva e rajadas de vento nesta segunda-feira

A Defesa Civil de Porto Alegre alerta para a possibilidade de pancadas de chuvas isoladas e ventos intensos nesta segunda-feira (3), entre as 12h e as 18h. O alerta é preventivo e feito com base nas informações emitidas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

parte da Capital e do Estado sem luz sem fornecimento de água O alerta ocorre um dia após fortes chuvas e ventos terem deixadoe vários bairros de Porto Alegre

A Defesa Civil e a Comissão Permanente de Atuação em Emergência (Copae), integrada pelos órgãos municipais, estão em alerta e acompanhando as atualizações da previsão do tempo, com equipes prontas para atendimento à população.

Em caso de dúvidas e emergências, a orientação é ligar para a Defesa Civil (199) ou Corpo de Bombeiros (193).