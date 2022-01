Vários bairros de Porto Alegre enfrentam falta de água nesta segunda-feira

Atualizada às 12h40min

A chuva forte com ventania que atingiu Porto Alegre na tarde deste domingo (2) provocou falta de energia em vários pontos da cidade, afetando também o abastecimento de água ainda na manhã desta segunda-feira (3).

O problema atingiu a Estação de Bombeamento de Água Tratada – Ebat São Manoel (São Manoel, 1130, esquina av. Ipiranga, bairro Santana), que atende as zonas Leste e Nordeste. A estação ficou sem energia elétrica durante a chuva e, quando a energia retornou, uma tubulação interna rompeu abaixo do nível do solo, exigindo escavação e remoção do piso, além da drenagem demorada da caixa de sucção da estação.

Segundo o Dmae, os reparos de alta complexidade vão se prolongar até o final desta segunda-feira. Com o desligamento da estação São Manoel, as demais em linha com ela, localizadas nas zonas Leste e Nordeste, foram sendo desligadas por efeito dominó. O desabastecimento atinge os seguintes bairros:

Jardim Carvalho, Boa Vista, Jardim Ipê, Bom Jesus, Vila Jardim, Vila Fátima Pinto, Cefer 1 e 2, Lomba do Pinheiro, Aparício Borges, Jardim Botânico, Partenon, Petrópolis, Santana, Santo Antônio, Jardim do Salso, Jardim Carvalho, São José, São José Comunitária, Agronomia, Vila dos Sargentos, Hospital Independência, Intercap, Campo da Tuca, Vila João Pessoa, Chácara das Pedras e Três Figueiras.

Na Zona Sul, as Estações de Bombeamento Morro do Osso e Luis Bettiol também estão paradas por falta de energia, o que ocasiona a falta d´água nos bairros Camaquã, Cavalhada, Campo Novo, Hípica e Chapéu do Sol.