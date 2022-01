Número de desabrigados cai pelo segundo dia seguido na Bahia

O número de pessoas desabrigadas em razão das chuvas no sul da Bahia caiu pelo segundo dia seguido, de acordo com informações da Defesa Civil estadual.

Em 30 de dezembro, 37.035 desabrigados. Já no último dia de 2021, o número havia caído para 33.247 desabrigados. Na sexta (1º), primeiro dia do ano, nova queda, agora para 32.737. Desabrigados são pessoas que perderam seus imóveis e precisam de apoio do poder público.

Já a quantidade de desalojados -quem perdeu o imóvel, mas está abrigado em casas de parentes ou amigos- subiu, mais uma vez, na virada de 2021 para 2022. Ela passou de 57.243 pessoas em 31 de dezembro para 57.531 em 1º de janeiro. No dia 30 de dezembro, eram 54.771.

Ao menos 25 pessoas morreram em decorrência das chuvas que atingiram o sul baiano, com outras 517 feridas. No total, 661.508 pessoas foram atingidas pelos efeitos das chuvas em 165 municípios. Desses, 153 estão em situação de emergência.