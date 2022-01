Grande Porto alegre tem primeiro dia do ano mais quente em décadas

A Região Metropolitana de Porto Alegre teve o primeiro dia do ano mais quente em quase quarenta anos. Desde que se iniciaram as medições meteorológicas em Campo Bom em 1984, jamais houve um 1º de janeiro tão quente como hoje. A máxima deste sábado chegou a 38,6ºC, superando os 38,2ºC de 1º de janeiro de 2007. Como é o maior registro para o dia desde o começo das medições, é possível que tenha sido o primeiro dia de janeiro mais quente por período além dos 38 anos da série observacional.

Em 2020, quando uma poderosa onda de calor foi registrada no período de virada do ano, a maior máxima em janeiro foi de 39,9ºC. Entretanto, não no dia 1º. O recorde mensal de máxima para janeiro na cidade do Vale do Sinos é de 41,6ºC em 10 de janeiro de 2006. As informações são da MetSul Meteorologia.

No interior gaúcho, o primeiro dia do ano também foi escaldante. As máximas registradas à tarde foram de 41,1ºC em Santa Rosa, 40,9ºC em Uruguaiana, 40,8ºC em Quaraí, 40,5ºC em Porto Xavier e 39,9ºC em Alpestre.

O calor não dá trégua neste domingo e vai até piorar em algumas regiões. O primeiro domingo de 2022 tem sol e nuvens no Rio Grande do Sul. Chove em pontos isolados da maioria das regiões da tarde pra noite e, pela alta temperatura, há risco de temporais localizados com granizo e vendavais. O calor será extremo no Noroeste gaúcho com 41ºC a 43ºC. Na Grande Porto Alegre, máximas de 36ºC a 38ºC na maior parte dos municípios.