Estradas gaúchas já registram lentidão na volta do feriado

As estradas do Rio Grande do Sul já registram pontos de lentidão na volta do feriado de ano novo neste domingo (2). Às 14h11, passavam 87 carros por minuto no pedágio próximo a Santo Antônio da Patrulha, na BR-290, que conecta a capital Porto Alegre ao litoral norte gaúcho. Durante todo o dia, até esse horário, mais de 37 mil veículos já haviam cruzado o ponto.