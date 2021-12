Acordo entre prefeitura e governo federal garante R$ 45 milhões para o Hospital Presidente Vargas

Um acordo parcial firmado entre a prefeitura de Porto Alegre e o governo federal irá resultar no ingresso imediato de R$ 45,3 milhões para a saúde da Capital. O recurso é resultado de tratativas feitas pela Procuradoria-Geral do Município (PGM), Ministério da Saúde e demais órgãos da União, que ocorreram nos últimos meses no âmbito da Câmara de Mediação e Arbitragem da Administração Federal, onde foram discutidos débitos decorrentes da municipalização do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (HMIPV) no ano de 2000. A verba será usada em obras na instituição de saúde.

No termo de entendimento, o governo federal comprometeu-se também a aumentar em cerca de R$ 2 milhões o teto mensal de recursos enviados para procedimentos de média e alta complexidade. De acordo com o procurador-geral do município, Roberto Silva da Rocha, os valores serão encaminhados ao Executivo municipal de forma imediata. “No termo de cessão de uso firmado em 2000, a União havia se comprometido a suprir a insuficiência de recursos humanos decorrentes de afastamentos de servidores federais cedidos, o que não ocorreu, gerando custos ao município”, explica Rocha.

A mediação terá prosseguimento para definir o saldo e com isso finalizar a questão. São discutidos na mediação os valores não prescritos, ou seja, os referentes aos últimos cinco anos. A procuradora Ana Catarina Lexau está conduzindo a mediação pelo município.