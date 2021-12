Piscinas públicas estarão abertas a partir do dia 4 de janeiro em Porto Alegre

Na próxima terça-feira (4) serão abertas três piscinas públicas em Porto Alegre. A liberação ocorre com a permissão da prefeitura, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj). Inicialmente, estarão disponíveis para uso gratuito as piscinas dos centros comunitários Ceprima, Cevi e Cecopam, no horário de funcionamento entre as 8h30min e 18h30min.

Durante o mês de janeiro, outras duas unidades serão abertas à população, nos centros comunitários Cecove e Cecolfor. Segundo o secretário da Smelj, Antonio Carlos de Oliveira Pereira, o uso das piscinas contemplam também oficinas de hidroginásticas, danças, natação e banho livre, sendo que o funcionamento das atividades é definido pela coordenação de cada unidade.

De acordo com a prefeitura, serão adotadas medidas sanitárias para evitar aglomerações, como por exemplo, o uso de máscaras nas áreas comuns, espaçamento nas filas e restrição do número de pessoas nos vestiários. O secretário observa que caso exista algum talento esportivo presenciado nas aulas de natação, haverá o encaminhamento para o projeto “Social Esporte Clube”, que tem como intuito o direcionamento desses destaques para os clubes do esportivos.

As piscinas estão situadas nos endereços:

- Ceprima: Rua Camoati, 64, bairro Santa Maria Goretti

- Cevi: Rua Papa Pio XII, 129, bairro Passo das Pedras

- Cecopam: Rua Arroio Grande, 50, bairro Cavalhada