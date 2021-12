Porto Alegre emite alerta epidemiológico para dengue, zika e chikungunya neste fim de ano

A Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS) de Porto Alegre emitiu, nesta quarta-feira (29), nota informativa alertando profissionais de saúde para suspeita de arboviroses – dengue, zika, chikungunya - no atendimento a pacientes com sintomas compatíveis às doenças.

O alerta acontece devido ao aumento do índice de infestação de fêmeas adultas do Aedes aegypti na Capital e do período de maior frequência de viagens, segundo a DVS.

Entre os sintomas estão febre com duração máxima de sete dias, acompanhada de pelo menos dois dos seguintes sintomas: manchas vermelhas no corpo, dor de cabeça, dores musculares ou nas articulações, dor atrás dos olhos, náuseas, vômitos, vermelhidão nos olhos ou diminuição dos leucócitos - detectado em exame de sangue.

A enfermeira Raquel Rosa, chefe da Equipe de Vigilância de Doenças Transmissíveis da DVS, afirma que é importante o paciente informar caso tenha viajado para locais com confirmação de casos de dengue ou outra doença transmitida pelo mosquito no momento do atendimento com o profissional da saúde. Quando em locais que haja o mosquito, é preciso utilizar medidas de proteção individual, como uso de repelente. Ao retornar para casa, é importante eliminar qualquer foco de água parada.

Neste ano, até 25 de dezembro, 169 casos suspeitos de dengue foram notificados entre residentes de Porto Alegre, dos quais 83 foram confirmados (65 autóctones – contraídos na cidade). Em relação à chikungunya, um caso importado foi confirmado em 2021, e nenhum de zika vírus.

Em 2020, no mesmo período, foram 118 casos suspeitos de dengue e 40 confirmados (seis autóctones), quatro confirmados para chikungunya, importados, e nenhum caso confirmado de zika vírus.

No Rio Grande do Sul, foram confirmados mais de dez mil casos de dengue em 2021, a maior parte na região de Santa Cruz do Sul e de Erechim.

No Brasil, boletim do Ministério da Saúde indica que as regiões com maior incidência de dengue, atualmente, são a Centro-Oeste (com mais incidência em Goiás, Mato Grosso e Distrito Federal); Nordeste (Pernambuco e Ceará com taxas mais elevadas); seguido da Região Sul, sendo Paraná e Santa Catarina estados com as maiores taxas.