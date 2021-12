Temperatura máxima no RS pode chegar nos 40°C nesta quinta-feira

A quinta-feira (30) será mais um dia escaldante e de desconforto no Rio Grande do Sul. Os modelos meteorológicos projetam que a umidade desta quarta (29) poderá aumentar e, em conjunto com o calor, que segue forte, formam-se nuvens de grande desenvolvimento vertical com potencial de chuva e temporais. As informações são da Metsul Meteorologia.

A instabilidade deverá afetar o Centro e Norte do Estado com chuva muito irregular e em muitas cidades sequer choverá. Já em direção à fronteira com o Uruguai a tendência é de o tempo permanecer seco e muito quente. No turno da noite, a instabilidade perde força e o vento se intensifica trazendo alívio.

O sol predomina com vento constante e persistente do quadrante Leste ao longo do dia. As nuvens aumentam à tarde e de forma muito isolada não se afasta a possibilidade de chuva passageira. Na sexta-feira (31) o sol aparece com risco de pancadas de chuva e temporais no fim da tarde. A noite será de céu claro.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quinta-feira (30)

Máxima: 40°C

Mínima: 12°C

Porto Alegre – previsão do tempo para quinta-feira (30)

Máxima: 33°C

Mínima: 20°C