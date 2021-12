Melo diz que revitalização do Centro não deslancha sem criação de um Terminal Metropolitano

Uma reunião na primeira quinzena de janeiro deverá avançar na análise em torno da criação de um Terminal Metropolitano em Porto Alegre, que concentraria as linhas de ônibus que chegam à Capital de municípios da Região Metropolitana. A proposta, defendida pelo prefeito Sebastião Melo, é vista como fundamental para consolidar o amplo projeto de revitalização do Centro Histórico da cidade.

não obteve interessados A ideia de Melo seria instalá-lo na Rodoviária de Porto Alegre, transferindo a estação rodoviária em si para um ponto fora do eixo central, de preferência nas imediações do Aeroporto Salgado Filho, o que facilitaria a ligação via Trensurb até o Centro. No entanto, o tema é complexo e não será fácil de deslanchar, até porque a concessão da rodoviária ainda está em fase de licitação, já que o processo aberto em agosto, e o debate requer ampla análise técnica.

"Nós temos defendido que a rodoviária deveria ser transferida de onde ela está e a atual ficar como Rodoviária Metropolitana. Essa é uma tese que estamos defendendo há muito tempo, mas que não está consensualizada com o governo do Estado. Como a licitação foi dada deserta (sem interessados) e dificilmente sairá dentro do ano que se avizinha, o que tratamos é uma questão única e pontual: havendo, hoje, espaços vazios dentro da rodoviária, o que pedimos é que Metroplan, governo do Estado, Daer e a própria gerência da rodoviária possam avaliar com a prefeitura a possibilidade de transferir algumas linhas, que hoje estão em rodoviárias abertas no Centro de Porto Alegre", destaca o prefeito, referindo-se aos seis terminais de linhas do transporte executivo intermunicipal que, atualmente, ocupam vias do Centro, formando "várias rodoviárias", segundo ele.

O chefe do Executivo municipal defende que a mudança traria benefícios para a Capital e para a estação rodoviária. "A gente não revitaliza o Centro se não enfrentar esse tema. Estamos tentando convencer que isso é bom para os dois lados, até porque, hoje, os ônibus metropolitanos usam a malha viária de Porto Alegre e não pagam nada por ela. Se tem uma coisa que temos de resolver entre municípios metropolitanos e governo do Estado é a integração do Sistema de Transporte Metropolitano, olhando para um transporte futurista, pois o que está aí faliu", completa Melo.

Nesta terça-feira (28) o tema foi abordado em reunião da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre (Granpal), presidida por Melo, e representantes do Estado, de secretarias municipais, gestores da rodoviária, do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) e da Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan).

Tema foi abordado em reunião conduzida por Melo, que preside a Granpal. Foto: Mateus Rugust/PMPA/Divulgação/JC

A ideia é que esses órgãos viabilizem estudos sobre o volume de veículos, o fluxo de passageiros e espaços ociosos da rodoviária, que poderiam ser ocupados com a criação do Terminal Metropolitano. Com esses dados em mãos, o grupo voltará a se reunir, dentro de 15 dias, para avaliar o andamento da proposta.

Segundo a assessoria da Metroplan, serão levantados os número de ônibus executivos, horários e passageiros que se deslocam da Região Metropolitana à Capital. Esses dados sofreram impacto ao longo da pandemia e, atualmente, estão reduzidos também em função das férias escolares. Hoje, a empresa estima que cerca de 3 mil pessoas venham das cidades vizinhas para Porto Alegre, todos os dias, número que chegou a 5 mil no período de aulas e a 9 mil pré-pandemia.

Já o Daer e a gerência da rodoviária apresentarão os dados referentes à capacidade operacional e ociosidade do local- que também sofre com os efeitos da pandemia-, para avaliar se há condições de absorver a demanda do transporte metropolitano. Estima-se que as linhas ativas atualmente no local estejam em torno de 650 - cerca de 40% a menos do que em períodos normais, quando ultrapassava a marca de 1,6 mil linhas-, mas com capacidade de ampliação.