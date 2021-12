PRF apreende carreta com mercadorias ilegais no Rio Grande do Sul

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem que transportava, em uma carreta, mercadorias importadas ilegalmente. A ação ocorreu na madrugada desta quarta-feira (29), na BR-158 em Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul.

O veículo, com placas de Santana do Livramento, foi abordado pelos policiais quando trafegava pela BR-158. Ao vistoriar o compartimento de carga, os patrulheiros encontraram grande quantidade de eletrônicos, relógios, óculos, peças de vestuário e calçados de origem estrangeira, importados ilegalmente.

O motorista, um homem de 54 anos, natural do município gaúcho de Frederico Westphalen, já havia sido flagrado pela PRF no final de 2019 cometendo o mesmo crime. Ele disse aos policiais que pegou o veículo em posto de combustíveis, em Santana do Livramento, e levaria até Porto Alegre.

Os policiais o prenderam em flagrante e encaminharam à polícia judiciária local. A carreta e a carga, avaliada preliminarmente em cerca de R$ 5 milhões, foram apreendidas.