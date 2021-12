Ar seco e temperatura escaldante predominam no RS nesta quarta-feira

O Rio Grande do Sul terá mais um dia escaldante nesta quarta-feira (29) com marcas elevadas de temperatura associadas ao ar muito seco, especialmente em municípios da Metade Sul e Oeste. Os índices de umidade relativa do ar poderão baixar de 20% novamente nessas áreas. As informações são da Metsul Meteorologia.

Em parte da faixa Norte do Rio Grande do Sul, as nuvens aumentam e poderá ocorrer chuva muito isolada e passageira à tarde. A noite terá céu claro com vento persistente do quadrante Leste e Nordeste que alivia a sensação de calor.

O tempo seguirá firme com sol em Porto Alegre e Região Metropolitana. Faz calor à tarde com vento se intensificando ao longo do dia, o que pode aliviar a sensação de abafamento. Na quinta-feira (30), o sol predomina, sem chuva. Na sexta-feira (31), poderá ocorrer chuva isolada e passageira à tarde, com céu claro à noite.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feira (29)

Máxima: 39°C

Mínima: 9°C

Porto Alegre – previsão do tempo para quarta-feira (29)

Máxima: 32ºC

Mínima: 19ºC