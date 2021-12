Bahia diz que repasse federal é insuficiente para reparar estradas

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), afirmou nesta terça-feira (28) que os repasses anunciados pelo governo federal para recuperar rodovias atingidas pelas enchentes no estado são insuficientes. "Não é possível recuperar as estradas federais com R$ 80 milhões para o Nordeste, R$ 80 milhões não dá para recuperar as (estradas) da Bahia, pelos estragos que têm, vários rompimentos", disse Costa em Ilhéus, ao lado de ministros, durante anúncio de medidas de combate aos efeitos da tragédia.

As chuvas atingem a região sul baiana desde novembro e já deixaram 20 mortos, 31.405 desabrigados, 31.391 desalojados e 358 feridos. De acordo com a Defesa Civil da Bahia, o número de municípios atingidos chegou a 116.

O presidente Jair Bolsonaro editou nesta terça medida provisória que destina R$ 200 milhões para recuperação de rodovias do Amazonas, da Bahia, de Minas Gerais, do Pará e de São Paulo. Costa pediu que mais recursos sejam focalizados para a Bahia, que vive os efeitos mais intensos das enchentes. "Todos os estados devem estar precisando, mas no caso é preciso um recurso direcionado para recuperar as estradas da Bahia. Fica aqui o meu apelo", disse.

Presente no evento, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, pediu mais tempo para que o governo federal possa dimensionar a quantidade de recursos que será necessária. Para justificar a falta de repasses para a Bahia, o ministro também citou a necessidade de outros estados, como Goiás, Tocantins, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Piauí. "Temos pelo menos sete estados hoje com problemas de chuvas torrenciais. Não tão fortes como no extremo sul da Bahia, mas cada um com sua realidade", pontuou.