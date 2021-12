Vigilância alerta sobre a circulação do vírus da gripe em Porto Alegre

A Equipe de Vigilância das Doenças Transmissíveis (EVDT) da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) emitiu nesta terça-feira (28) alerta sobre a circulação do vírus Influenza A H3N2 (gripe) em Porto Alegre desde 12 de dezembro. A notificação ocorreu por conta da doença estar se manifestando fora da sazonalidade esperada.

Como medidas de prevenção, a Prefeitura segue oferecendo vacinação contra a gripe nos postos de Saúde da Capital e também recomenda o uso correto de máscaras, distanciamento interpessoal, ventilação de ambientes e higienização frequente de mãos.

Segundo o documento da EVDT, a Influenza apresenta incubação de um a quatro dias, com maior transmissibilidade entre as primeiras 24 horas até 72 horas do período sintomático da doença, diminuindo em torno do quinto dia de início de sintomas.

Diferente da Covid-19, que não tem medicamento indicado para tratamento, a gripe pode ser tratada com antiviral Tamiflu, desde que seja indicado após avaliação clínica e com prescrição médica. Neste caso, o usuário pode encontrar o medicamento no Sistema Único de Saúde (SUS).