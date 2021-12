Atendimento da Casa Mirabal pode ser interrompido em Porto Alegre

As coordenadoras da Casa de Referência Mirabal, ocupação que acolhe mulheres vítimas de violência em Porto Alegre, têm até o dia 14 de janeiro para traçar um plano de trabalho "adequado à modalidade". O prazo também é o tempo limite para que seja apresentado plano individual de atendimento para o desligamento e a reinserção social referente à quatro mulheres e nove crianças que atualmente estão abrigadas no local. Caso contrário, as responsáveis pelo espaço de acolhimento devem providenciar a transferência das assistidas e seus filhos para um abrigo da rede pública municipal. A orientação é do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) e, segundo a equipe da Casa Mirabal, chegou "de surpresa", em um despacho por e-mail.

De acordo com o parecer do promotor Marcelo Ries, da Promotoria de Justiça Especializada de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, a Casa Mirabal é "inadequada para receber famílias na modalidade de acolhimento institucional" e "não preenche os requisitos necessários para funcionamento na condição de casas-abrigos para mulheres e respectivos dependentes menores em situação de violência doméstica e familiar".

A data do despacho é de 14 de dezembro, mas o documento chegou por e-mail no último dia 16 de dezembro, informa a coordenadora estadual do Movimento de Mulheres Olga Benário (que responde pela Casa Mirabal), Géssica Sá Oliveira. Segundo ela, há três meses elas já haviam sido surpreendidas por um processo de vistoria, onde teriam sido abordadas de forma arbitrária. "Foi um momento de muita violência, pois o promotor já chegou dizendo que estava ali para fechar a Casa", declara Géssica. "Depois disso, não tivemos nenhuma notificação pessoal, nenhum retorno desta visita técnica, e nenhum prazo para que a gente respondesse a isso", comenta.

No documento assinado por Ries, ainda consta a recomendação de que órgãos da rede de atendimento a mulheres vítimas de violência não devem realizar o encaminhamento destas e de seus filhos para abrigo na Casa de Referência Mulheres Mirabal. O promotor defende que, para que o serviço de acolhimento (com moradia e alimentação) seja feito de forma correta, falta infraestrutura no local. "A casa está com o forro dos quartos cedendo; tem mofo e infiltrações; a rede elétrica está cortada, e no dia da vistoria eram 15h e ainda não tinham servido almoço para as mulheres e seus filhos", enumera Ries. Ele também destaca que, "como foi conversado" no dia da visita, há ausência de equipe social para o atendimento das abrigadas.

"No mínimo, precisa de uma psicóloga e de uma assistente social de atendimento permanente, e em algumas casas, como a Oásis tem também assistência jurídica, com fluxo de encaminhamento para a Defensoria Pública", afirma o promotor. "A principal medida foi a recomendação que não recebam novas mulheres e que em 30 dias façam um plano de trabalho de reinserção social das mulheres e filhos que se encontram lá, ou se não for possível se a ressocialização, que as mesmas sejam encaminhadas para uma casa abrigo institucional, como a Casa Maria ou a Casa Lilás, ou mesmo a casa Abrigo Oásis, que tem recebido verbas e é legalizada e regular", reforça Ries.

"O Ministério Público deveria seguir apoiando iniciativas da população civil organizada como a Casa de Referência Mulheres Mirabal, ao contrário de atacá-la, como faz com essa recomendação absurda", afirma a coordenadora nacional do Movimento de Mulheres Olga Benário Nana Sanches. Segundo ela, o promotor "não conhece o trabalho" do abrigo. "Nós temos protocolos e um plano de ação; e o nosso serviço tem dado certo há anos", garante. Tanto Nana quanto Géssica acreditam que a medida tem o objetivo de "deslegitimar" o trabalho desenvolvido pelas voluntárias que atuam na Mirabal.

"Recebemos encaminhamento de hospitais, dos Cras (Centro de Referência de Assistência Social), da Deam (Delegacia da Mulher), entre outros serviços que já admitem que a Mirabal é essencial para a rede", destaca Géssica. "Pedimos uma reunião com o promotor do Ministério Público (que foi marcada para janeiro). Temos um serviço muito humanizado e com geração de renda, para reinserção completa da mulher violentada na sociedade."

"Elas podem até funcionar como um local que oferece oficinas e grupos de debates, mas acolhimento precisa de profissionais qualificados", reforça Ries. Além disso, ainda há questões voltadas à regularização do espaço, que é de propriedade do Município, e é ocupado pelo coletivo desde 2018. Há quatro meses, a luz foi cortada, o que exige outras providências. "Também faltam alvarás e plano de proteção contra incêndio", resume o promotor.

As coordenadoras do espaço afirmam que a Casa Mirabal vem sofrendo ataques frequentes da Prefeitura, desde a gestão passada. Para elas, a decisão do MPRS acontece em conjunto a isso e oferece risco à continuidade do acompanhamento das famílias atendidas. O caso também envolve a Procuradoria-Geral do Município. O órgão afirma, em nota, que "desde o início das tratativas com o movimento Olga Benário foram ofertadas vagas na rede municipal" para as mulheres que estão na ocupação Mirabal. "Por diversas oportunidades, foi informado às coordenadoras do movimento sobre a necessidade de regularizar a atividade e que a rede municipal de proteção e assistência social possui condições de acolher, com qualidade, as mulheres que se encontram no local - em imóvel invadido e, até as últimas informações a que se tem conhecimento, sem energia elétrica".

"Vamos seguir trabalhando para regularizar e atender os pré-requisitos exigidos, e na luta contra este machismo estrutural e contra o ataque do nosso trabalho. Vamos seguir nosso trabalho e seguir defendendo mulheres que sofrem violência e as que se organizam para lutar contra isso, que também acabam sofrendo ataques", destaca Nana.