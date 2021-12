Porto Alegre firma parceria para revitalizar Viaduto Tiradentes

O Viaduto Tiradentes, localizado no cruzamento da rua Silva Só com a avenida Protásio Alves, no bairro Rio Branco, será revitalizado. Nesta quinta-feira (23), a prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Parcerias (SMP), tornou público que o processo será conduzido pela MMH Hospital Veterinária Ltda.

Por meio de publicação no Diário Oficial da Capital, foi destacado que a instituição preenche os pré-requisitos necessários para iniciar o processo de adoção da área.

A proposta inclui arte em grafite e pintura dos quatro pilares, nos dois lados do viaduto, que serão realizadas em conformidade com o Código de Edificações da Capital, e produzidas por artista profissional especializado em grafite. As melhorias serão custeadas integralmente pelo hospital veterinário.

A iniciativa propõe ainda o fechamento de alguns pontos do viaduto em alvenaria, ambientação e paisagismo embaixo do local, além da realização de feiras de adoção de animais.

“A revitalização do local é mais uma conquista da comunidade de Porto Alegre e será empreendida sem a utilização de recursos públicos. Inclui a temática dos animais, muito importante para todos nós”, observa a secretária de Parcerias, Ana Pellini.