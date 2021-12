Governo do Estado realiza pagamento das primeiras parcelas da bolsa Todo Jovem na Escola

Com o objetivo de reduzir o impacto da pandemia na rede estadual, bem como prevenir o abandono, a evasão escolar e incentivar alunos para que concluam o Ensino Médio, a Secretaria Estadual da Educação (Seduc) realizou o pagamento da primeira parcela da bolsa Todo Jovem na Escola, nesta quinta-feira (23). No valor de R$ 150 mensais creditados no Cartão Cidadão da família, a iniciativa beneficia estudantes de 15 a 21 anos, em um investimento total do governo do Estado de R$ 180 milhões até dezembro de 2022.

O primeiro pagamento da bolsa estudantil traz valores retroativos aos meses de outubro e novembro (portanto, R$ 300) e o pagamento de dezembro será feito em janeiro de 2022. Até o momento, 71.239 estudantes receberam o benefício.

Importância da retirada do Cartão Cidadão

Entre os requisitos para receber a bolsa estão, atender aos critérios de renda do CadÚnico e ter o Cartão Cidadão do governo do Estado; estar regularmente matriculado no Ensino Médio da rede estadual de ensino; engajamento estudantil mensal de 80% ou mais nas atividades escolares; e participação regular em avaliações e ações promovidas pela Seduc.

Dos 71.239 estudantes com direito aos valores da bolsa Todo Jovem na Escola, cerca de 37 mil retiraram o Cartão Cidadão, onde o pagamento é creditado.

Locais de entrega do cartão cidadão

Porto Alegre: Na capital, a distribuição dos cartões ocorre no prédio da FGTAS, na avenida Borges de Medeiros, 521, no Centro, das 8h ao meio-dia.

Interior: Entrega dos cartões ocorre em agências do Banrisul e em outros locais designados.

Avançar na Educação

Além da distribuição de bolsas de estudo para alunos do Ensino Médio da rede estadual, o programa Avançar na Educação contempla um plano de investimentos de R$ 1,2 bilhão na educação estadual até 2022.

Entre as iniciativas estão melhorias em obras, tecnologia, capacitação e programas para a qualificação da aprendizagem. É o maior investimento na educação estadual gaúcha dos últimos 15 anos.