Polícia Rodoviária Federal apreende vans carregadas com mercadorias importadas ilegalmente

Na madrugada desta quinta-feira (23), em duas abordagens na região de Pelotas, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem e apreendeu duas vans carregadas com roupas e eletrônicos importados ilegalmente do Uruguai. Um dos veículos era roubado.

Em uma ação de combate ao crime, os policiais interceptaram dois veículos que vinham da fronteira com o Uruguai. Na primeira abordagem, na BR-293 em Cerrito, os PRFs interceptaram uma Fiat Ducato carregada com roupas e outros produtos importados ilegalmente. O motorista, de 36 anos, disse que comprou as mercadorias em Aceguá para entregá-las em Santa Catarina.

Alguns minutos depois, já na BR-392, em Canguçu, os policiais deram ordem de parada ao motorista de outra Ducato. Ele desobedeceu, fugiu por dois quilômetros, saiu da pista com o veículo e o abandonou. O homem correu para o mato e não foi encontrado.

A Van, com placas do Paraná, era roubada e também estava carregada com mercadorias importadas ilegalmente do Uruguai.

Os veículos e as mercadorias foram apreendidos. O motorista foi preso. A van roubada será devolvida para o dono.