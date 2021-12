Metades Leste e Sul do RS têm amanhecer ao redor dos 15ºC nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (23), o dia terá o domínio do ar mais seco e com previsão de sol desde cedo em grande parte das regiões do Rio Grande do Sul. O ingresso de ar mais frio do quadrante Sul e Sudeste propicia um amanhecer com temperatura mais baixa em relação aos últimos dias. As informações são da Metsul Meteorologia.

A temperatura irá baixar de 15°C em cidades das Metades Leste e Sul. A temperatura mínima de um dígito poderá ocorrer nos Campos de Cima da Serra. O vento será mais constante e persistente à tarde com impacto da sensação térmica ao ar livre. A temperatura sobe mais no Oeste com previsão de máxima ao redor de 32°C

O sol aparece entre nuvens e o vento que predomina do quadrante Sul e Sudeste garante um dia mais ameno na Capital. Na sexta-feira (24) e no sábado (25) o tempo fica firme com sol e a amplitude térmica será maior. O domingo terá sol e nuvens com risco de pancadas isoladas de chuva entre a tarde e à noite.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 33ºC

Mínima: 9ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para quinta-feira

Máxima: 27ºC

Mínima: 18ºC