Projeto promove iniciativas de educação ambiental em colégios do Vale do Caí e da Região Metropolitana

Com mais de 30 mil estudantes alcançados e 36 toneladas de material beneficiados, o projeto Escola Sustentável, realizado pela empresa Plastiweber, promove iniciativas de educação ambiental em colégios do Vale do Caí e da Região Metropolitana. Neste ano, foram recolhidas 7,76 toneladas de plástico em 27 escolas municipais do Rio Grande do Sul.

Desde 2009, o Escola Sustentável está ativo e realiza a conscientização sobre sustentabilidade entre os estudantes. A partir de 2016, o projeto começou a incentivar os alunos a destinarem os materiais nas escolas para o beneficiamento e o processamento, evitando que se torne um passivo ambiental. Além da conscientização, o projeto integra crianças e jovens na prática do descarte correto, da reciclagem e da percepção do plástico como um ativo econômico com potencial de transformação social.

Os alunos são orientados a destinar o plástico pós-consumo, e o colégio encaminha o material para a Plastiweber transformá-lo em novas embalagens e inseri-lo novamente na economia. De acordo com o diretor administrativo da Plastiweber, Moisés Weber, a cooperação possibilita o fechamento da cadeia circular, para que o fim seja, na verdade, um novo começo.

Por cada quilograma de plástico pós-consumo, a empresa dá às escolas participantes um retorno econômico para a promoção de melhorias na instituição e a compra de materiais. Além disso, as três instituições com a maior captação recebem, ao final do ano, uma bonificação extra de R$ 3 mil, R$ 1,5 mil e R$ 500,00, para a primeira, a segunda e a terceira colocada respectivamente. Todos os colégios parceiros recebem um certificado de participação.

Pelo terceiro ano consecutivo, a Apae do município de Barão ficou em primeiro lugar na premiação, com 1,68 tonelada coletada. A Escola Municipal 12 de Maio, de Bom Princípio, com 1,08 tonelada, foi a segunda, seguida pela Escola Municipal São José, de São Sebastião do Caí, com 780 quilogramas coletados. As inscrições para as instituiçõesque quiserem participar do Escola Sustentável durante o próximo ano letivo serão abertas em fevereiro de 2022.

A partir dos resíduos coletados neste ano, o Escola Sustentável gera diversos benefícios ao meio ambiente, como a redução de 15 mil quilos de gases de efeito estufa, de 7 toneladas de plástico que iriam para aterros. Além da redução de 23 mil quilowatts de energia elétrica consumida, do gasto de 61 mil litros de água e de 9 mil litros de petróleo consumidos. O projeto faz parte do NatureCycle, selo socioambiental criado pela Plastiweber, empresa localizada no município de Feliz, que conecta clientes da empresa e direciona parte dos lucros a iniciativas sociais.