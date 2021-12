Carnaval de Pelotas, um dos mais tradicionais do RS, é cancelado

Uma das festas mais tradicionais do Rio Grande do Sul não irá acontecer pelo segundo ano consecutivo. O Carnaval de Pelotas, que atrai turistas do Brasil inteiro, foi cancelado. A decisão foi anunciada pela prefeita Paula Mascarenhas nesta quarta-feira (22), em reunião no Paço Municipal, após discutir a situação com representantes da Associação das Entidades Carnavalescas de Pelotas (Assecap). Segundo a chefe do Executivo, mesmo com avanços no combate à pandemia da Covid-19, o andamento da vacinação e a testagem da população, não seria prudente, por parte da Prefeitura, realizar o evento em 2022.

"Vamos preservar vidas. É mais sensato dizer agora que não haverá Carnaval, da forma tradicional, do que anunciar, lá para a frente, pois a festa tem grandes investimentos e seria irresponsabilidade com a comunidade carnavalesca, além do prejuízo e frustração serem maiores", ressaltou a gestora municipal.

Paula explicou ainda que o Executivo estudava essa possibilidade há meses e que uma das alternativas dadas seria a realização de um evento carnavalesco, de forma controlada, com número reduzido de público e seguindo os protocolos de segurança. "A Prefeitura é parceira em realizar uma festa simbólica, com os devidos cuidados, para fazer o anúncio do Carnaval de 2023", disse a gestora municipal.

Será o segundo ano consecutivo em que o carnaval não acontecerá em Pelotas, em função da pandemia. Durante o anúncio, a prefeita também reafirmou que o objetivo da decisão é pensar no futuro, na possibilidade de realização do Carnaval de 2023, e, por isso, considera importante que os grupos de trabalho criados para pensar as festividades continuem em atividade.

O presidente da Assecap, Erildo Corrêa, chamado de Mestre Didio, destaca que a decisão do Município foi tomada após reunião com a Associação, que havia solicitado uma resposta breve sobre o evento, em virtude de que faltariam cerca de 60 dias para o Carnaval da cidade, previsto para ocorrer entre os dias 3 e 6 de março de 2022.

“Entendemos que é preciso ter cautela pela pandemia, e a Prefeitura definiu pelo cancelamento por não ter condições de garantir como estará a situação na época. A partir de agora vamos trabalhar para realizar uma comemoração mais controlada, em data próxima àquela marcada para o Carnaval de Pelotas, seguindo todos os protocolos, com distanciamento e os cuidados necessários”, afirmou o gestor da entidade.