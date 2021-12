HCPA necessita de doações de sangue com urgência

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) necessita de doadores de todos os tipos de sangue, em especial dos que possuem Rh negativos. No momento, o tipo O negativo é ainda mais urgente e já compromete diretamente a assistência dos pacientes.

As doações devem ser agendadas no site do hospital (www.hcpa.edu.br) ou no link bit.ly/sangueonline.

O Banco de Sangue fica na Rua São Manoel, 543 - 2º andar. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e sábados, das 8h às 12h. Excepcionalmente nos dias 24 e 31 o funcionamento será até o meio-dia e nos dias 25 e 1º o banco estará fechado.