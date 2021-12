CCR ViaSul prevê cerca de 200 mil veículos rumo ao litoral neste Natal

Segundo levantamento feito pela Concessionária CCR ViaSul, cerca de 200 mil veículos deverão seguir em sentido ao litoral gaúcho a partir de quinta-feira (23). Até a próxima segunda-feira (27), a expectativa é de que mais de 320 mil veículos passem pela Freeway.

Na BR-386 são esperados mais de 135 mil veículos para o mesmo período. Destes, o fluxo mais intenso deve seguir sentido a Porto Alegre, com cerca de 73 mil veículos trafegando nos cinco dias. Para quem segue para o interior do Estado, a previsão é de que 62 mil veículos trafeguem pela rodovia.

Para evitar congestionamentos, a recomendação da CCR ViaSul é de que os motoristas planejem seu trajeto evitando os horários de maior concentração de veículos. De acordo com a Concessionária, o fluxo mais intenso deve se concentrar a partir das 15h na sexta (24), entre 9h e 20h no sábado (25) e das 13h às 22h no domingo (26).

“Toda a movimentação do tráfego nas nossas rodovias é acompanhada em tempo real pelas nossas equipes que fazem o monitoramento integral dos trechos diretamente do Centro de Controle Operacional (CCO), 24 horas por dia”, destaca o gerente de atendimento da CCR ViaSul, Diogo Stiebler.

O gerente ainda relembra que o usuário consegue acompanhar a movimentação em tempo real do fluxo de tráfego por meio do site https://www.ccrviasul.com.br/fluxo-de-trafego. “Tanto essas quanto outras informações podem ser obtidas, também, por meio do nosso Disque CCR ViaSul no telefone 0800 000 0290, pelo WhatsApp (51) 3303-3858 ou, ainda, pelo aplicativo CCR Rodovias Sul, disponível gratuitamente para Android e iOS”.