Centro, Oeste e Norte do RS têm possibilidade de chuva esparsa nesta quarta-feira

O ingresso de ar mais frio do quadrante Sul e Sudeste irá trazer um refresco e alívio a sensação de calor intenso dos últimos dias. A quarta-feira (22) terá muitas nuvens com potencial para pancadas esparsas de chuva, sobretudo, em municípios do Centro, Oeste e Norte do Estado. As informações são da Metsul Meteorologia.

Pode chover forte em parte do Norte do Rio Grande do Sul. A temperatura máxima entre o Planalto e a Serra irá oscilar entre 22ºC e 24°C e na casa dos 26ºC a 28°C na grande maioria das áreas. No Oeste o calor estará presente com máxima prevista ao redor de 32°C. O vento se intensifica entre a tarde e à noite e impacta a sensação térmica.

O tempo fica mais úmido com presença abundante de nuvens ao longo do dia com pancadas esparsas de chuva a qualquer hora em Porto Alegre. Em geral, os modelos meteorológicos indicam baixos acumulados. O vento propicia um refresco durante a tarde, e depois se intensifica com rajadas moderadas.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para quarta-feira

Máxima: 33º C

Mínima: 17ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para quarta-feira