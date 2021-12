Prefeitura de Porto Alegre não relaciona piso de recanto da Redenção com símbolo nazista

laudo técnico piso original de um dos recantos do lago da Redenção Dois meses após ter solicitado à Secretaria Municipal da Cultura (SMC) umpara apurar se o símbolo desenhado no(Parque Farroupilha) remetia a uma suástica nazista, a prefeitura de Porto Alegre concluiu que não há nenhuma referência. Por meio de dois pareceres, a SMC apontou a ausência de provas, indícios ou registros de que a pintura faça alusão ao nazismo.

Assinados pelo secretário Gunter Axt, da SMC, e pelo diretor de Patrimônio e Memória da pasta, Nelson Boeira, os documentos destacam que não há relação da pintura com o movimento nazista. "O contexto da provável época de realização da arte original era desfavorável para a Alemanha nazista no Brasil, o que tornaria improvável uma homenagem oficial", aponta o laudo.

Segundo pesquisa da SMC no arquivo histórico da Capital, não foi possível identificar o autor da obra, que remeta aos anos de 1940. Segundo Axt, a probabilidade é de que a pintura tenha sido feita na primeira metade desta década.

"O registro fotográfico mais antigo dessa decoração do piso é de 1943. Neste ano, estávamos saindo do período Cordeiro de Farias, que foi um interventor muito duro com os teutos (alemães). Foi um período de perseguições, da campanha de nacionalização, da proibição da língua alemã. O padrão decorativo do piso era bastante comum e popular nos anos de 1930 e 1940", comenta o secretário.

Em seu parecer, Axt diz ainda que o padrão gráfico da pintura do piso remete ao "abstrato nas obras de Piet Mondrian (pintor holandês modernista), rico em cores quentes, contrastes, linhas retas e figuras geométricas”.

Já Boeira, ressalta que não foram localizados registros na imprensa da época que façam referência da existência de uma pintura em homenagem ou alusão ao nazismo na Redenção. "Isso não passaria despercebido", avalia.

Localizado em uma área do lago da Redenção, piso sofreu vandalismo após polêmica nas redes sociais. Fotos: Andressa Pufal/JC

Segundo ele, o trabalho de pesquisa foi feito com "respeito" a quem eventualmente se sentiu ofendido pela pintura, mas foi prejudicado pela escassez de documentos históricos. "No futuro, se vier uma prova concludente, podemos mudar de opinião. Mas tem de ser com base em argumentos e em pesquisas históricas substantivas e sólidas", ressaltou Boeira.

O futuro da pintura ainda está indefinido. Em outubro, quando a polêmica sobre o desenho ganhou as redes sociais, o prefeito Sebastião Melo disse que determinaria sua remoção, caso ficasse comprovada a vinculação ao nazismo.

Como não houve avanço nesse sentido, a prefeitura avalia se irá restaurar o piso- que chegou a a ser pichado com tinta verde e branca após a divulgação nas redes sociais - ou removê-lo. "Entendemos que a vinculação não se sustenta, mas, como foi vandalizado, não está decidido o que fazer, se vamos restaurar ou suprimir. Para isso, será preciso abrir o debate com os técnicos", disse Axt.

Segundo a prefeitura, a pintura chegou a passar por reforma e restauro em 16 de fevereiro de 2020, quando vários pontos da Redenção receberam melhorias e consertos. No recanto, foi destacada e refeita a pintura original, alvo da polêmica.

Entenda o caso: