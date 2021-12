Entregas dos Correios estão em dia em 98% das cidades do Rio Grande do Sul

Mais de 98% das cidades gaúchas estão recebendo entregas de objetos e correspondências em dia. De acordo com a assessoria dos Correios, ainda há alguns atrasos pontuais no Estado, mas a intenção é agilizar as remessas neste final de ano.

"A entrega de objetos está sendo realizada normalmente no Rio Grande do Sul", aponta a empresa.

A carga em regularização, cujo o número não foi informado pela empresa, vinha sendo acumulada em função do afastamento de servidores ao longo da pandemia, o que causa déficit de pessoal.

Para minimizar o problema e agilizar as entregas em locais de maior demanda, a empresa vem organizando mutirões e contado com a contratação de funcionários terceirizados.

No mês de maio, quando o Jornal do Comércio consultou a empresa sobre os transtornos causados pelos atrasos nas entregas, os Correios lamentaram o fato e apontaram que já resultava do impacto da pandemia na execução dos serviços, principalmente em função da restrição do número de trabalhadores em atividade presencial.

rastreamento de encomendas, Há cerca de quatro meses, em agosto, a empresa informou a modernização da sua plataforma deque permite consulta via CPF ou CNPJ, e mostra se o status do serviço está "em trânsito ou "entregue".

Segundo a empresa, "os termos referentes à movimentação dos objetos no sistema foram revisados, objetivando adequação da linguagem aos usuários, com termos que melhor expliquem o status, bem como detalhamento para deixar claro qual o resultado do evento e qual ação a ser realizada pelo destinatário e/ou remetente".