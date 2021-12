Porto Alegre recebe Caravanas Iluminadas de Natal da Coca-Cola neste domingo

A Coca-Cola Femsa Brasil leva o projeto Caravanas Iluminadas de Natal para as ruas de Porto Alegre neste domingo (19). A programação do ‘Natal A Magia Acontece’, que vai resgatar a tradição natalina, não terá o trajeto divulgado, para evitar aglomerações e surpreender as pessoas. Cinco caminhões iluminados percorrerão pontos da cidade.

Papai e Mamãe Noel estarão de volta, com uma ceia cheia de amor e comidas tradicionais do dia a dia, representando a união familiar. A novidade ficará por conta de telas gigantes, que reproduzirão uma garrafa de Coca-Cola transbordando da caçamba do caminhão da caravana, enquanto o veículo se movimenta.

Além disso, para destacar o pilar de sustentabilidade, a caravana transportará também um jardim vertical natural, com plantas dispostas em 500 garrafas pet de 2 litros. Já a iluminação ficará por conta de 2 mil pontos de microlâmpadas de led.

Liderando todo o trajeto, duas mulheres conduzirão as caravanas, personalizando a presença feminina na companhia.

As caravanas iluminadas percorrerão 66 cidades dos sete estados em que a companhia está presente – São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. No total, os cinco caminhões iluminados em Black Light e Led vão percorrer 72 mil quilômetros durante 54 dias.

E para garantir um Natal cheio de magia, o app oficial do Natal Coca-Cola terá uma plataforma gratuita com games interativos e realidade aumentada, que permitirá interagir com produtos da marca e posar ao lado do Papai e da Mamãe Noel. Como novidades da ferramenta, o Postal Encantado fará com que todos deem asas à imaginação, utilizando modelos, fotos e vídeos de momentos especiais para compartilhar com amigos nas redes sociais, além de permitir acesso à música oficial do Natal.

Preocupados com o bem-estar social em todos os locais que está presente, a Coca-Cola FEMSA Brasil irá manter o protocolo e não irá divulgar previamente as rotas e horários das caravanas iluminadas.