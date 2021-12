Iluminação de Porto Alegre terá investimento de R$ 160 milhões

A IP Sul Concessionária de Iluminação Pública S/A, em Porto Alegre, foi autorizada nesta quinta-feira a captar até R$ 80 milhões por meio de debêntures (títulos de dívidas) incentivadas, para investimentos no parque de iluminação pública da cidade. O investimento total será de R$ 162,6 milhões, sendo que os demais R$ 82,6 milhões serão investidos pela própria concessionária. A portaria foi assinada pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, em ato no Paço municipal.

Segundo o texto, os recursos poderão ser direcionados para implantação, instalação, recuperação, modernização, melhoria da eficiência e expansão da rede municipal de iluminação pública, além da criação de centro de controle operacional, de sistema de telegestão e de projetos de iluminação de destaque.

Essa captação autorizada deverá acelerar a modernização que, desde junho, já alcançou 30 bairros na cidade, superando os 20 mil pontos de luz, dos 100 mil previstos. O projeto de substituição de lâmpadas de vapor de sódio e metálico pela tecnologia LED, iniciou pelos bairros mais populosos e com menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Além da implantação da tecnologia LED, as equipes seguem realizando as manutenções diárias.

Nesta semana, a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Smsurb), por meio da concessionária IPSul, trabalha na implantação de lâmpadas de LED em pelo menos oito bairros em diferentes regiões da Capital: Vila Ipiranga, Cascata, Tristeza, Santa Rosa de Lima, Anchieta, Vila Nova, Camaquã e Cavalhada. Solicitações de serviços relacionados à iluminação podem ser feitas pelo aplicativo 156 POA. Também é possível realizar pedidos pelos telefones 156 e o 0800-0001740.