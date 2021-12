Faixa Leste do RS pode ter chuva nesta sexta-feira

O ar mais seco predomina no Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (17). No turno da manhã as nuvens predominam na faixa Leste com períodos de nevoeiros e até mesmo garoa, sobretudo, em trechos da Costa Doce, Grande Porto Alegre, Serra e Litoral. As informações são da Metsul Meteorologia.

No período da tarde desta sexta-feira o tempo fica firme e com sol em todas as regiões com previsão de marcas altas de temperatura e calor intenso junto à fronteira com a Argentina. No Leste a temperatura sobe menos. O vento ganha força à tarde e ao ar livre alivia a sensação de calor. No fim de semana o sol predomina em grande parte do Estado com calor.

Em Porto Alegre ocorrem períodos de maior nebulosidade e chance de garoa pela manhã, com expectativa de uma tarde de sol e poucas nuvens. No fim de semana o sábado (18) poderá ter ainda a presença de nuvens com vento Leste e no domingo (19) haverá tempo mais firme com sol e maior amplitude térmica.

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 35ºC

Mínima: 16ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 27ºC

Mínima: 19ºC