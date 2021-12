Hospital Restinga fecha emergências para manutenção em Porto Alegre

As emergências Pediátrica e Adulta do Hospital Restinga e Extremo-Sul (HRES), localizado em Porto Alegre, serão fechadas para manutenção, a partir de segunda-feira (20). De acordo com a instituição, os espaços passarão por reforma completa do piso visando, especialmente, evitar quedas e outros acidentes, e os trabalhos devem ser finalizados até 09 e 16 de janeiro de 2022, respectivamente.

O retorno dos serviços acontecerá no dia 10 de janeiro na Emergência Pediátrica e no dia 17 de janeiro, na Emergência Adulta, sempre a partir das 7h.

Ainda de acordo com o Hospital, o atendimento de pacientes com risco de morte será realizado por médicos pediatras e clínicos, os quais estarão de plantão. As Emergências de Traumatologia e de Cirurgia terão o atendimento mantido, com entrada pelo prédio da Unidade de Diagnóstico.