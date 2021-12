Prefeitura abrirá auditoria especial para apurar contratos com OS investigada em Porto Alegre

deflagrarem a Operação Detour . A ação cumpre sete mandados de busca e apreensão expedidos pela 7ª Vara Federal, em endereços vinculados a cinco pessoas físicas e jurídicas, acusadas de corrupção passiva, peculato e organização criminosa. A Secretaria de Transparência e Controladoria de Porto Alegre deve realizar auditoria especial para apurar os contratos feitos junto à uma empresa contratada pelo Município, que presta serviços para residenciais de idosos e abrigos para moradores de rua na Capital. A decisão foi comunicada pelo prefeito Sebastião Melo, no final da manhã desta terça-feira (14), após a Polícia Federal, em conjunto com Controladoria Geral da União (CGU) e Polícia Civil,. A ação cumpre sete mandados de busca e apreensão expedidos pela 7ª Vara Federal, em endereços vinculados a cinco pessoas físicas e jurídicas, acusadas de corrupção passiva, peculato e organização criminosa.

De acordo com nota da Prefeitura, os dois contratos investigados seguem mantidos pelo Município junto à Organização Social investigada. A instituição atende unidades sob a gestão da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e da Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc). Conforme a nota, a prestação de serviço para a Saúde iniciou em janeiro de 2019, ainda na gestão de Nelson Marchezan Junior, através de chamamento público para operação de residenciais terapêuticos para pessoas com transtornos mentais.

Dos dez residenciais previstos no contrato, quatro foram abertos no início da operação. Desde janeiro de 2019, a SMS paga mensalmente R$ 227 mil pelos quatro residenciais em operação, que somam 40 vagas disponíveis.

Já a contratação pela Fasc foi realizada em março de 2020, de forma emergencial por dispensa de licitação, após ruptura do contrato com a antiga prestadora de serviço, por irregularidades. A contratação atual abrange atendimento em abrigo para 85 pessoas em situação de rua, 24 horas. O valor mensal, que no início do contrato em 2020 era de R$ 202 mil, foi reduzido para R$ 188 mil por ajuste na demanda diante da pandemia.

"Não faremos julgamentos prévios, mas nossa gestão não será tolerante diante de qualquer irregularidade na destinação de recursos públicos", afirmou Melo. "Se comprovados os indícios, medidas concretas serão tomadas diante da prestadora de serviços", garantiu o prefeito.

A Fasc prestou esclarecimentos em seis pedidos de informação à CGU, no contexto da atual investigação. A Fundação publicará chamamento público para albergue em janeiro, para concluir a prestação do serviço essencial por dispensa de licitação. “Para sustentar as apurações da auditoria especial, pediremos ao Judiciário o compartilhamento das provas levantadas na investigação e seguiremos à disposição para prestar todos os esclarecimentos pertinentes”, informa o procurador-geral do Município, Roberto Rocha.