Porto Alegre faz acordo de cooperação para logística reversa de eletroeletrônicos

A prefeitura de Porto Alegre assinou, nesta segunda-feira (13), um termo de cooperação para a implementação da Logística Reversa de Eletroeletrônicos com a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos (Abree). O ato contou com a presença do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, que participou da cerimônia de implantação da Central de Logística Reversa de Eletroeletrônicos de Porto Alegre.

A iniciativa possibilita o descarte, transporte, manejo e reciclagem de bens de consumo para que sejam convertidos novamente em matéria-prima para a indústria. Conforme divulgado pela prefeitura da Capital, a partir de agora, o cidadão poderá agendar a coleta de eletroeletrônicos por telefone, e-mail ou WhatsApp (confira os endereços abaixo), das 8h às 18h.

A operacionalização da iniciativa é feita através da parceria público-privada com a empresa Trade, com central instalada em Cachoerinha. Segundo o presidente da Abree, Sergio Mauricio, Porto Alegre é a 10ª capital brasileira a ingressar na política nacional, chamada de Lixão Zero, que trabalhará pela destinação final ambientalmente correta para os resíduos eletroeletrônicos da cidade.

Contatos para agendamento da coleta de eletroeletrônicos, das 8h às 18h: