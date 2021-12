Da Copa do Mundo de 2014 aos 250 anos de Porto Alegre: obras que serão inauguradas na Capital em 2022

Depois de oito anos em atraso, obras que deveriam estar prontas na Copa do Mundo de 2014 são prioridades em 2022. De acordo com a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi), a pavimentação da rua José Pedro Boéssio, a duplicação da avenida Tronco e o prolongamento da avenida Severo Dullius devem ser inauguradas no ano que vem.

Com drenagem pluvial nos dois lados da via, pavimento em blocos de concreto, execução de calçada, ciclovia, acessibilidade e sinalização, as obras na José Pedro Boéssio estão 98% concluídas. Sua ligação com a avenida Ernesto Neugebauer irá favorecer a integração metropolitana pelas BRs 116 e 290.

A obra deve ser finalizada neste ano, mas de acordo com o Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura, Pablo Mendes Ribeiro, a entrega será realizada em janeiro, pois a sinalização ainda não foi concluída no local. O prazo estava previsto para agosto desde ano, porém a transição da Ceee para Equatorial afetou a instalação da sinalização.

Duplicação da avenida Tronco deve finalizar em dezembro de 2022

A duplicação de uma das maiores avenidas da Zona Sul de Porto Alegre está prevista apenas para dezembro de 2022. Com o contrato assinado em 2012 e o prazo final para Copa do Mundo de 2014, a obra esteve parada por falta de investimentos e entraves relacionados às desapropriações necessárias.

Dividida em quatro trechos, de acordo com o portal de transparências nas obras públicas, o “Te liga na obra”, atualmente o trecho um 1 e 2 atinge 52% de execução, enquanto o trecho 3 e 4, 70%. Com 6,5 quilômetros de extensão, as obras incluem serviços de pavimentação, drenagem, implantação de corredores de ônibus, ciclovia, acessibilidade, sinalização e nova iluminação pública. O investimento chega a R$ 129 milhões, uma obra importante para a questão social, para a mobilidade e para o desenvolvimento dos bairros.

No momento, estão em andamento os serviços de terraplenagem, pavimentação da pista e dos corredores de ônibus, drenagem e implantação das redes elétrica, de esgoto e de água, e de um muro de contenção. No entanto, a conclusão está prevista apenas para o final do ano e o principal motivo para o atraso envolve questões de desapropriação. “Tem casas ainda no meio da obra, três núcleos. Agora, com a questão do bônus moradia, estamos conseguindo e isso já está sendo resolvido”, diz o secretário municipal de Obras e Infraestrutura.

Prolongamento da Severo Dullius está previsto para outubro

Com investimento de R$ 77 milhões, o prazo de conclusão das obras de prolongamento da avenida Severo Dullius, na Zona Norte, está previsto para outubro de 2021. Parada por cinco anos, de 2013 a 2018, por problemas relacionados com atraso nos pagamentos, a obra foi retomada com 40% dos trabalhos já executados. O prolongamento em 2,4 km da Severo Dullius facilitará o acesso ao aeroporto Salgado Filho.

Segundo a prefeitura de Porto Alegre, a ampliação atingiu 75%. Com 2 quilômetros de extensão, a avenida fará a ligação da região do aeroporto com a avenida Sertório. A obra facilita o acesso à BR-116 e à Assis Brasil. “Fizemos um desvio de canal e construímos uma ponte, agora o desafio é a outra ponte”, aponta o secretário.

Recuperação e transformação do Centro Histórico

Mercado Público Ele será pintado Partindo da Copa do Mundo de 2014 e chegando aos 250 da capital gaúcha, de acordo com o secretário municipal de Obras e Infraestrutura, Pablo Mendes Ribeiro, o segundo andar doserá aberto até o aniversário de Porto Alegre, em março. “Terá o reforço do mercado, um novo projeto elétrico, um elevador moderno, uma escada rolante funcionando.e vamos ter lojas no segundo andar com músicas à noite”, complementa.

Em 24 de novembro, a Câmara de Vereadores de Porto Alegre aprovou um projeto de lei da prefeitura que prevê mecanismos para recuperação e a transformação urbanística do Centro Histórico. A ideia é assegurar, de forma legal, a reabilitação de edifícios antigos e a reforma de espaços públicos. “É o plano diretor mudando algumas regras para que a gente possa tornar o Centro mais atrativo e possa levar a economia para o Centro, porque esta é uma missão, um objetivo do governo”, diz Ribeiro. De acordo com o secretário, o plano é explorar o Centro e fazer dele de novo o coração da cidade.

futuro do Esqueletão Entre as obras previstas no Centro Histórico, está o. Os serviços para elaboração do laudo que irá avaliar as condições do Edifício Galeria XV de Novembro, conhecido como Esqueletão, começaram no final de outubro com o prazo previsto para 13 meses, com 22 semanas de atividades técnicas, a elaboração do laudo ficará a cargo do Laboratório de Ensaios e Modelos Estruturais (Leme).

As inspeções que definirão o futuro da construção serão feitas por técnicos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), por meio de um contrato firmado entre a prefeitura e a instituição. O secretário municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos, Cezar Schirmer, aponta que a universidade fará as inspeções devido a sua capacidade técnica e de entrega.

“O futuro do Centro Histórico passa por uma decisão sobre o futuro do Esqueletão”, comenta Schirmer. De acordo com um estudo realizado pela startup gaúcha Space Hunter, que atua na área de estudos econômicos e urbanísticos, o ponto onde se localiza a estrutura tem potencial econômico superior às médias da Zona Central e até mesmo da cidade.

A análise indica que a localização é favorável à instalação de empreendimentos direcionados para educação, mas também inclui atividades como café, mercado e petshop. De acordo com a prefeitura, serão realizados levantamentos, ensaios de campo e vistorias que incluem o uso de equipamentos como drones, por exemplo. “A gente vê que é uma estrutura boa, um prédio consolidado e tem que ver a questão econômica, que vai impactar muito no que vai ser feito”, explica o secretário de Obras e Infraestrutura.

Em junho deste ano, a Prefeitura de Porto Alegre publicou o edital para contratação de empresas para a revitalização do calçadão das Ruas dos Andradas e Uruguai e a urbanização do Quadrilátero Central. Outra obra prevista para 2022 trata-se do Quadrilátero Central, que está em licitação.Os trabalhos serão financiados com recursos do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF). O investimento previsto é de R$ 12,7 milhões, com prazo de 12 meses para conclusão dos serviços após a data de início das obras. Com o verão chegando e menos pessoas na capital, a expectativa é começar as obras no início do ano, pois de acordo com o secretário de Obras e Infraestrutura haverá transtornos para o comércio.

Segundo levantamento realizado pela Smoi, além das obras citadas, estão previstas para 2022