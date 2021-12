Campanha Papai Noel dos Correios é prorrogada e mais de 200 cartinhas aguardam adoção

A campanha de doação de presentes de Natal organizada pelos Correios teve seu prazo estendido no Estado. As cartinhas podem ser adotadas e os presentes entregues nas agências até a próxima quarta-feira (15). Segundo levantamento dos Correios, mais de 200 cartinhas ainda não tinham sido adotadas até a última sexta-feira (10).

Neste ano, oito cidades participam da campanha no Rio Grande do Sul: Porto Alegre, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Cruz do Sul, Santa Maria e Santo Ângelo. As cartinhas podem ser adotadas no Blog Noel (blognoel.correios.com.br) e os presentes entregues na agência indicada no site no momento da adoção. Os presentes devem ser entregues em uma embalagem reforçada com o código da carta escrito no pacote de forma visível e legível, para que os Correios possam identificar o destinatário correto.

Das cerca de 2.600 cartas disponibilizadas neste ano, aproximadamente 2.380 foram adotadas, mas cerca de 40% dos presentes ainda não foram entregues. O superintendente estadual dos Correios, Victor Vanir da Silveira, pede apoio dos gaúchos para o sucesso da campanha. "Nossos esforços são para conseguir que todas as cartas sejam adotadas no Rio Grande do Sul, assim como ocorreu no ano passado, e que todas as crianças recebam os seus pedidos de Natal. Mas tirar esses sonhos do papel só é possível com a participação do povo gaúcho. Quem não adotou cartinha neste ano, ainda dá tempo. E os que já escolheram um pedido, precisamos que tragam os presentes, para que os Correios possam fazer a entrega, levando mais alegria para os pequenos neste Natal", diz.

O volume de pedidos sem padrinho é maior em Pelotas, que tem mais de 80 cartinhas disponíveis, e Passo Fundo, com cerca de 75. Em Santo Ângelo, aproximadamente 30 não foram adotadas. Já em Porto Alegre, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Santa Cruz e Santa Maria restam poucas unidades disponíveis para adoção, mas boa parte dos presentes ainda não chegou aos Correios.