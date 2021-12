Jurados reúnem-se para definir sentença do caso da Boate Kiss

Os sete jurados que definirão a sentença dos quatro réus acusados da morte de 242 pessoas no incêndio da boate Kiss, em 2013, estão reunidos em uma sala secreta do Fórum Central de Porto Alegre, onde ocorre o julgamento desde o dia 1º de dezembro. O grupo, formado por seis homens e uma mulher, definirá os rumos do caso ainda nesta sexta-feira (10), e encaminhará a decisão para leitura do juiz que comanda o julgamento, Orlando Faccini Neto.

O júri, que chega ao seu 10º dia nesta sexta, teve o fim dos debates no meio da tarde. Pela manhã, os membros do MInistério Público e de acusação fizeram suas réplicas. No início da tarde, as defesas dos acusados apresentaram as tréplicas, e o rito seguiu com o juiz e os jurados se encaminhando para a sala secreta de votação, por volta das 16h30min. Também acompanham os membros do Ministério Público, assistente, os defensores dos acusados, o escrivão e os oficiais de Justiça.

A previsão é de que o juiz formule perguntas aos jurados nesta etapa, com base na denúncia do Ministério Público e nas teses de defesa. O júri poderá responder aos questionamentos com "sim" ou "não". A cada pergunta, os jurados irão depositar a cédula correspondente à resposta em uma urna, que garante o sigilo do voto.

A decisão será tomada por maioria simples, vencendo a posição que receber quatro votos. O magistrado do caso determinou prazo de até 8 horas para a votação.

O clima em todo o Rio Grande do Sul, e em especial na cidade de Santa Maria, palco da tragédia ocorrida em 27 de janeiro de 2013, é de expectativa pelo anúncio da sentença. Além dos 242 mortos, o incêndio deixou 636 pessoas feridas.