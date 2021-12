O que os brasileiros mais pesquisaram no Google em 2021

O Google divulgou a lista dos temas que tiveram o maior aumento entre as buscas geradas na plataforma ao longo de 2021 no Brasil. De acordo com a empresa, os assuntos e personalidades elencados foram os que mais cresceram nas pesquisas comparadas a 2020. A cantora Marília Mendonça, morta em um acidente de avião em novembro, apareceu como o termo que mais gerou interesse dos brasileiros na categoria geral, seguido de assuntos relacionados ao futebol, como a Eurocopa, o Palmeiras, a Libertadores e o Brasileirão.

A pesquisa Buscas do Ano 2021 do Google apontou as principais tendências de buscas com base nos termos de pesquisa que tiveram o maior aumento de interesse em comparação com o ano anterior. Neste ano fora incluídas como novidades três categorias, "perto de mim", "quanto custa" e "como ser".

Ao todo, foram destacadas 18 categorias no levantameto: Buscas do Ano (Geral), Acontecimentos, Como fazer, O que?, Mortes, Filmes, Séries, Programas de TV, Música (Letra), Personalidades, Clubes de futebol, Perto de mim, Quanto custa, Atletas Olímpicos, Receitas, Beleza, Virou meme e Como ser.

Entre os acontecimentos, tiveram maior procura as Olimpíadas de 2021, a vacina contra a Covid-19 e o período em que o WhtasApp esteve fora. No quesito "Como fazer", o interesse esteve em ter uma horta em casa, brinquedos para gato e operações com Pix.

Entre as palavras e termos, cringe (gíria para algo que causa constrangimento) liderou, seguido de basculho (gíria para algo que é jogado fora) e o que aconteceu com o WhatasApp. Além da mortes de personalidades, buscas sobre filmes, séries, músicas, famosos, receitas, beleza, memes e clubes de futebol lideraram.

Entre as curiosidades, na procura por "Como ser", o termo hacker aparece entre os três mais pesquisados em relação ao ano passado.

Confira a lista completa do Buscas 2021 do Google: