Jornal do Comércio vence Prêmio Corecon em duas categorias de reportagens

O Conselho Regional de Economia do Rio Grande do Sul divulgou nesta sexta-feira (10) os vencedores do do Prêmio Corecon-RS de Reportagem de Economia. Em mídia impressa, oficou em 1º e 2º lugar com as reportagens “ E-commerce e concorrência levam empresas a criarem novos CDs no Estado ”, de Jefferson Klein, e “ Cerveja artesanal com sotaque alemão ”, de Felipe Faleiro.