MEC arquiva pedido de destituição do reitor da Ufrgs

O pedido de destituição do reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), Carlos André Bulhões Mendes, protocolado pelo Conselho Universitário (Consun) em 13 de agosto de 2021, foi arquivado pelo Ministro da Educação (MEC). A informação foi divulgada pela Ufrgs, em nota, nesta quinta-feira (09), com argumentos que contrapõem as justificativas do Consun, baseadas na execução de uma reforma administrativa irregular.

Geraldo Jotz, pró-reitor de Inovação e Relações Institucionais, diz que a decisão do MEC traz tranquilidade para a continuidade dos trabalhos que vinham sendo desenvolvidos, inclusive em parceria com outras universidades.

De acordo com a universidade, a manifestação do MEC reforça o fato de não ter ocorrido qualquer tipo de irregularidade nos atos do reitor ao promover a modernização administrativa da Ufrgs. O documento aponta que as medidas reduziram despesas, otimizaram ações e permitiram ampliar e fortalecer os serviços mais importantes no âmbito da reitoria.

Segundo a nota, o reitor considera a decisão importante para esclarecer os fatos e trazer mais tranquilidade ao trabalho da gestão. "A reitoria seguirá empenhada em aproximar a UFRGS da sociedade, com uma agenda focada na qualificação das ações prestadas pela universidade, no fortalecimento o ensino superior e na atuação em benefício das comunidades, seja no enfrentamento à Covid-19, em projetos sociais ou nas diversas áreas onde a instituição é reconhecida pela sua excelência", descreve o documento.

A universidade aponta resultados que considera importantes na gestão de Mendes, como ações relacionadas à pandemia, que impactaram cerca de seis milhões de pessoas, como a aplicação de testes e da vacina contra o coronavírus, além da detecção de novas variantes do vírus.

Outro ponto destacado pela Ufrgs diz respeito ao acordo para capacitação de até 200 mil agentes de saúde de todo o País para atuar na prevenção e combate a endemias, numa parceria com o Ministério da Saúde e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais da Saúde (Conasems).