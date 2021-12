Inscrições para o Vestibular da Ufrgs 2022 encerram nesta sexta-feira

As inscrições para o Concurso Vestibular 2022 da Universidade Federal do Rio Grande do Sul seguem abertas até o final desta sexta-feira (10). Para o próximo ano, são oferecidas 3.980 vagas em 89 opções de curso. As provas serão realizadas nos dias 12 e 13 de fevereiro, com aplicação presencial nas cidades de Porto Alegre, Bento Gonçalves, Canoas, Gravataí, Imbé, Novo Hamburgo e Tramandaí, se as condições sanitárias permitirem.

Conforme o Programa de Ações Afirmativas, 50% das vagas de cada curso são reservadas aos candidatos que concorrem nas modalidades de cotas. O total de vagas de graduação destinadas ao Vestibular corresponde a 70% do quantitativo oferecido para 2022. Os outros 30% serão preenchidos via Sistema de Seleção Unificada (SiSU).

As inscrições podem ser feitas exclusivamente pelo site www.vestibular.ufrgs.br, no qual, o candidato deverá obrigatoriamente fornecer o número do seu CPF, número de telefone e um endereço de e-mail válido. O documento apresentado pelo candidato durante todo o processo de realização do CV 2022 deverá conter o número do documento indicado no ato da inscrição. Além disso, precisa também: ter fotografia que permita a clara identificação do portador; estar em bom estado de conservação, sem rasuras ou adulterações; estar dentro do prazo de validade; ter sido expedido por secretarias estaduais de Segurança Pública, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pela Polícia Federal, ou por outros órgãos legalmente autorizados a emitir documento de identificação. O documento de identificação informado na inscrição deve ser o mesmo apresentado para a realização das provas.

No momento da inscrição, além de escolher o curso, é preciso optar por uma língua estrangeira, pelo sistema de ingresso e pela cidade de realização da prova. Após a conferência dos dados informados no formulário de inscrição, deve-se imprimir o boleto para pagamento de R$ 145,00 – que poderá ser efetuado em qualquer agência bancária, impreterivelmente até o dia 13 de dezembro. O sistema de inscrição buscará automaticamente as informações dos candidatos que obtiveram o benefício de isenção do pagamento. O resultado final das solicitações de isenção está no site da Coperse.

Candidatos que optarem por concorrer às vagas do Programa de Ações Afirmativas devem certificar-se de que poderão atender aos critérios exigidos para cada modalidade de reserva de vagas, de acordo com as informações disponíveis no Edital do CV 2022 e no Manual do Candidato, em caso de classificação.

Os sabatistas (guardadores de sábado por convicção religiosa) devem informar essa condição no momento da inscrição e enviar a solicitação de horário especial para realização das provas do dia 12 de fevereiro (sábado) em formulário específico, seguindo as instruções constantes no edital. Candidatos com necessidades especiais que necessitem do uso de equipamentos médicos e/ou de atendimento diferenciado para realizar as provas deverão formalizar solicitação específica à Coperse após a efetivação (pagamento) de sua inscrição. O formulário para solicitação estará à disposição no site Vestibular 2022 e deverá ser encaminhado junto com a documentação comprobatória da necessidade especial pelo e-mail [email protected] , até o dia 14 de janeiro de 2022.

Habilidades Específicas

Interessados em ingressar no curso de Música precisam realizar a Prova de Habilitação Específica e podem, no momento da inscrição no CV 2022, indicar opção alternativa de curso, para possibilitar sua participação no concurso em caso de não aprovação na Prova de Habilitação Específica.

Provas

As provas serão aplicadas presencialmente nas datas previstas (12 e 13 de fevereiro), caso as condições sanitárias em dezembro de 2021 sejam adequadas, conforme avaliação das instâncias competentes da Universidade. Os candidatos serão avisados com 30 dias de antecedência sobre qualquer alteração na forma de aplicação do CV 2022. Caso haja recrudescência da pandemia de Covid-19, que venha a impedir a aplicação das provas de forma presencial, a seleção será realizada com base nas notas das edições anteriores do Concurso Vestibular Ufrgs dos anos 2017 a 2020 ou do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) dos anos 2017 a 2021.

A aplicação das provas começará às 15h nos locais e endereços que serão indicados a partir do dia 28 de janeiro de 2022, individualmente no Portal do Candidato. No dia 12 de fevereiro, serão aplicadas as provas de História, Língua Portuguesa, Literatura em Língua Portuguesa, Matemática e Redação, e, no dia 13, de Biologia, Física, Geografia, Língua Estrangeira Moderna e Química. Nesta edição, cada prova terá 15 questões, e o candidato terá 5 horas e 30 minutos em cada dia para a sua realização.