Júri da boate Kiss pode ter decisão a partir desta sexta-feira

Após nove dias de julgamento dos quatro réus da boate Kiss - que deixou 242 mortos, além de outras 636 feridas, em 27 de janeiro de 2013, em Santa Maria -, na tarde desta quinta-feira (9) o júri, realizado no Foro Central I, em Porto Alegre, entrou na fase de debates. A expectativa é de que a decisão dos jurados - seis homens e uma mulher - saia entre esta sexta-feira (10) e domingo (12), dando fim há quase nove anos de espera.

Ao todo, foram ouvidas 12 vítimas, 13 testemunhas e 3 informantes. Na quarta-feira, fim do oitavo dia, começaram a ser inqueridos os réus. O primeiro foi Elissandro Callegaro Spohr, o Kiko, um dos donos da boate.

A partir das 9h desta quinta-feira, os réus Luciano Bonilha Leão, Mauro Londero Hoffmann e Marcelo de Jesus dos Santos, nesta ordem, responderam a perguntas do juiz Orlando Faccini Neto, titular do 2º Juizado da 1ª Vara do Júri da Comarca de Porto Alegre, e de suas próprias defesas.

Na próxima fase do debate, o júri será indagado se sentem pronto para decidir. Em caso positivo, irão passar a uma sala privada para responder a um questionário. Os jurados decidem individualmente (o voto é secreto), respondendo a perguntas formuladas pelo juiz. Eles depositam a cédula com as respostas em uma urna e a decisão da maioria prevalece. Por fim, de volta ao Plenário, o juiz anuncia o resultado. Depois, o magistrado profere a sentença.