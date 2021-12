RS tem amanhecer frio na Serra e nos Aparados nesta sexta-feira

O sol predomina no Rio Grande do Sul mais uma vez nesta sexta-feira (10). As nuvens aparecem. No final do dia não se pode afastar a possibilidade de instabilidade isolada em pontos do Oeste, do Centro e do Sul gaúcho. A escassa nebulosidade da madrugada com ar seco volta a permitir um amanhecer frio na Serra com as menores mínimas nos Aparados. As informações são da Metsul Meteorologia.

No período da tarde tem calor na maioria das regiões e que é mais intenso no Noroeste e no Oeste do Estado. O vento do quadrante Leste aumenta da tarde para noite. No fim de semana tem sol, nuvens e chuva irregular no Rio Grande do Sul com tardes de calor.

Porto Alegre e Região Metropolitana têm uma sexta-feira com o predomínio do sol, mas com nuvens no decorrer do dia. O tempo aberto da madrugada favorece um amanhecer ameno para dezembro e a tarde tem um pouco de calor. O vento Leste ganha força na segunda metade do dia. O fim de semana terá sol, nuvens e mais calor à tarde, não se afastando a possibilidade de instabilidade passageira no sábado (11).

Rio Grande do Sul – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 37ºC

Mínima: 5ºC

Porto Alegre – previsão do tempo para sexta-feira

Máxima: 30ºC

Mínima: 15ºC